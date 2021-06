Stop all'obbligo di mascherina all'aperto, Decaro avverte i baresi: "La pandemia non è finita, serve responsabilità"

Il primo cittadino: "So che è difficile oggi pensarci, ma dobbiamo continuare a portarla con noi. Per utilizzarla nei luoghi al chiuso o in quelli all'aperto molto affollati, perché anche se oggi non la sopportiamo più dobbiamo ricordarci che per tanto tempo è stata il nostro migliore alleato contro la malattia"

Da oggi cade l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto, secondo quanto disposto dal governo dopo il netto miglioramento dei dati riguardanti la pandemia e il crollo dei contagi. Resterà comunque obbligatoria in caso di assembramenti e, ovviamente al chiuso e nei mezzi pubblici.

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha salutato la novità con un post su Facebook: " Oggi dopo tanto tempo potremo togliere la mascherina per strada e nei luoghi all'aperto. È stata in questi mesi una compagna inseparabile, a volte un accessorio moda -agigunge - , sicuramente un ingombro in queste giornate di caldo. Cade così l'ultima restrizione nella difesa dal virus e raggiungiamo forse la tappa più importante nel percorso di libertà che a poco a poco stiamo riconquistando e che dobbiamo tenerci stretta. So che è difficile oggi pensarci, ma dobbiamo continuare a portarla con noi. Per utilizzarla nei luoghi al chiuso o in quelli all'aperto molto affollati, perché anche se oggi non la sopportiamo più dobbiamo ricordarci che per tanto tempo è stata il nostro migliore alleato contro la malattia e che dobbiamo ancora difenderci dalle varianti del virus in attesa che si completi la campagna vaccinale. Impariamo così ad apprezzare quello che oggi ci sembra insopportabile e a pensare che da questo momento tutto è nostra responsabilità, nei luoghi e nei comportamenti. Magari a qualcuno un po' mancherà ma ora godiamoci i nostri sorrisi ritrovati".