Lastre di amianto depositate sul marciapiede, la polizia locale sequestra un cantiere nel quartiere Libertà

Il materiale, contenente presumibilmente amianto, era in fase di smontaggio, rimosso manualmente da un operaio in azione su un lastrico solare di un edificio del quartiere Libertà. La Polizia Locale, informata da un cittadino della presenza del presunto materiale pericoloso sul marciapiede, è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno immediatamente la sospensione dell’attività di rimozione del materiale, presumibilmente in cemento-amianto, che avrebbe dovuto essere, per norma tecnica, prima trattato e poi smaltito, utilizzando un apposito piano di lavoro.

Sul marciapiede antistante l’edificio i poliziotti hanno notato la presenza di circa 15 onduline (presumibilmente realizzate in cemento-amianto) nonché di una tubo di un metro e mezzo circa, anch'esso in presunto cemento amianto. I materiali erano avvolti all’interno di un telone in plastica. Le onduline sarebbero risultate rotte e non trattate preliminarmente alla rimozione: non avrebbero rispettato, dunque, la normativa vigente inerente il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi. Gli agenti hanno prelevato un campione del materiale per le successive analisi all’Arpa Puglia.

Il materiale depositato senza le dovute cautele e precauzioni è stato sequestrato. La zona in cui sono depositate le onduline è stata delimitata tramite una recinzione metallica, nastro bicolore e appositi cartelli. Il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori e il committente sono stati deferiti all'autorità giudiziaria "per aver rimosso onduline e una tubazione in presunto cemento-amianto senza alcuna redazione di un piano di lavoro e aver posato il materiale predetto sul marciapiede senza rispettare le norme relative al deposito preliminare dei rifiuti speciali pericolosi".