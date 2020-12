Quindicimila tute isolanti, 24mila copriscarpe e un macchinario per la respirazione assistita: nuovo materiale sanitario in arrivo per la Puglia

Quindicimila tute isolanti, 23.425 copriscarpe ed un macchinario per la respirazione assistita provenienti per via aerea da Hong Kong e destinati alla Protezione civile pugliese per fronteggiare l'emergenza Covid. Il carico, di circa sei tonnellate, atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, è stato trasferito su due camion con procedura di transito fino all'aeroporto di Bari, dove i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) hanno proceduto allo sdoganamento rapido. Le pratiche, come rende noto l'Adm, sono state "svolte con assoluta priorità e in linea con le attuali disposizioni governative".