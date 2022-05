Carrozza con cavalli, trombettieri e fuochi d'artificio per il matrimonio, ma i festeggiamenti non erano autorizzati: "Indagini in corso"

La cerimonia si è tenuta questa mattina in Cattedrale, creando non pochi disagi al traffico in centro. Come fanno sapere dall'amministrazione comunale, però, sono in corso gli accertamenti di polizia locale e carabinieri con l'ausilio delle immagini