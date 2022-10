Felisia e Antonio, a Bari la prima unione transgender: "Conquista importante per tutta la comunità Lgbtqi+"

I due si sono uniti in matrimonio questa mattina nella Sala preposta all'Ufficio Anagrafe. "Siamo due persone che non si sono giudicate a vicenda per quello che rappresentavano, ma per quello che sono"

"Siamo due persone che non si sono giudicate a vicenda per quello che rappresentavano, ma per quello che sono": la trans Felisia Bulgari nel giorno del suo matrimonio accoglie i partecipanti con un messaggio di accoglienza. L'unione civile con Antonio Losacco, del resto, è destinata a fare storia in città: è la prima trans a unirsi civilmente con il suo compagno a Bari.

Un lieto evento che la coppia spera possa servire ad aprire la strada per altre unioni civili di questo tipo: "Voglio che la città di Bari dia diritti e voce a tutte le donne trans. Questa è una conquista importante per tutta la comunità Lgbtqi+". I due, innamoratissimi, sono convolati a nozze dopo essersi conosciuti in un bar in cui Felisia lavorava, presentati da un amico in comune: "Il coronamento di un sogno - commenta commosso Losacco - Lei per me è tutto".