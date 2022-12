Mattoni sull'asfalto all'altezza dell'uscita 'Stanic', chiusa una corsia della tangenziale di Bari: traffico in tilt

Traffico rallentato sulla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita Stanic, a causa di alcuni detriti persi da un mezzo lungo la carreggiata di scorrimento. La terza corsia è quindi al momento chiusa per la presenza sull'asfalto di mattoncini di tufo, si ipotizza che siano stati persi da un mezzo pesante durante il trasporto. Le altre due corsie sono funzionanti. Al momento non risultano feriti e incidenti. Gli uomini della Polizia Stradale sono impegnati sul posto per ristabilire la piena agibilità delle carreggiate. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della Questura e il personale Anas.