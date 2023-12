Mauro Di Giacomo "morto per shock emorragico". L'autopsia sul corpo del 63enne ucciso a Bari: rilevate contusioni e fratture

E' stata effettuata sul corpo di Mauro Di Giacomo, il 63enne fisioterapista ucciso la sera del 18 dicembre scorso in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Lo riporta l'Ansa. La vittima, secondo l'esame effettuato dal medico legale dell'Università di Bari, il professor Francesco Introna, ha lesioni multiple su varie parti del corpo a causa dei numerosi proiettili di pistola che lo hanno colpito in diverse aree, nonché lesioni contusive diffuse (forse provocate da colpi inferti con oggetti contundenti e dalla caduta) e alcune fratture.

Proseguono, intanto, le indagini della Squadra Mobile di Bari, coordinata dal pm Matteo Soave della Procura di Bari, per ricostruire la dinamica dell'omicidio, avvenuto nel piazzale antistante l'abitazione del 63enne professionista. In base a una ricostruzione, Di Giacomo avrenne iniaizlmente avuto una violenta discussione con il suo killer. Quindi, potrebbe essere stato dapprima aggredito fisicamente e poi, mentre tentava una fuga, ferito a morte con numerosi colpi di pistola sparati sia da vicino che mentre si allontanava.

Il fisioterapista è stato rianimato dal personale del 118 giunto sul posto ma, a causa della gravissime lesioni multiple, è deceduto per shock emorragico. Per gli inquirenti l'aggressore sarebbe stato intenzionato a fare del male a Di Giacomo. Alla base del delitto potrebbe esserci una "vendetta personale" In queste ore gli investigatori hanno annalizzato i tabilati telefonici del cellulare della vittima e ascoltato vari testimoni, tra cui alcuni residenti dello stabile in cui abitava il 63enne e delle palazzine vicine. Diverse persone hanno sentito spari e le grida d'aiuto della vittima. Qualcuno avrebbe visto attorno alle 20.30, orario del delitto, allontanarsi un'auto. In questo senso potrebbe essere importante l'analisi delle telecamere di videosorveglianza delle strade adiacenti a via Tauro, sprovvista di 'occhi elettronici'.