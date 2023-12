Fisioterapista freddato nel parcheggio sotto casa a Poggiofranco, le indagini: l'area del delitto senza telecamere

Almeno sette colpi di pistola esplosi, diversi dei quali a segno, per uccidere Mauro Di Giacomo, 63enne fisioterapista freddato ieri sera sotto la sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. La Procura e la Squadra Mobile di Bari sono attivamente impegnate a ricostruire la dinamica e il movente di un delitto che, al momento, non ha spiegazioni.

Sono circa le 20.30 quando Di Giacomo, professionista stimato del Policlinico e attivo anche in uno studio privato in città, ha parcheggiato la sua auto a pochi passi da casa. Uscito dalla vettura avrebbe avuto un alterco nel parcheggio con una o due persone: quindi, all'improvviso, la raffica di colpi di pistola che lo avrebbero raggiunto alla testa e all'addome. Di Giacomo cade a terra e inutiili saranno i soccorsi degli operatori del 118 giunti poco dopo.

L'area dove è avvenuto l'omicidio, nonostante sia vicina a un plesso scolastico, non è coperta dalle telecamere, elemento che rende le indagini più difficili per Procura, coordinata dal pm Matteo Soave, e Mobile. Vi sarebbero però dei testimoni che dai palazzi li vicini avrebbero casualmente assistito alla scena sui balconi, chiamando immediatamente le forze dell'ordine. Gli investigatori, inoltre, avrebbero visionato le immagini di una telecamera di una pizzeria posta a circa 200 metri dal luogo del delitto, su una strada adiacente che potrebbe essere stata utilizzata come via di fuga dagli autori del delitto.

Di Giacomo lascia una moglie e due figli. Profondamente turbati i residenti di un'area tranquilla del capoluogo: "Non riusciamo a immaginare il motivo di tanta violenza" racconta un anziano residente del posto. "Una persona bravissima così come la sua famiglia - prosegue - e non avrei mai pensato potesse avvenire una cosa del genere da queste parti". L'assenza della videosorveglianza è un aspetto su cui diversi abitanti della zona puntano il dito, su una strada che di sera è anche poco illuminata: "Abbiamo più volte fatto richiesta al Comune - racconta una cittadina - affinché venissero installate le telecamere, sia perchè c'è una scuola, ma anche per la presenza di persone che lasciano rifiuti. Ovviamente mai avremmo immaginato un episodio simile".