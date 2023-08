Dall'abbandono di rifiuti pericolosi alla vendita abusiva di merce: maxi controlli della Polizia Locale a Bari

Continuano a Bari i controlli della Polizia Locale nell'ambito della lotta alle violazioni ambientali e alla vendita abusiva. Durante le operazioni effettuate nell'ultima settimana, gli agenti hanno identificato, dopo una puntuale attività di indagine, l'autore dell'abbandono di materiali di risulta e pezzi di 'carton gesso' che a metà luglio era già stato segnalato sui social per aver scaricato tre bustoni di grosse dimensioni in via Riccardo Ciusa, nel quartiere San Paolo. L'uomo, 50enne, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per varie violazioni al Testo Unico Ambientale.

Sono stati denunciati altri due uomini, gestori di una attività di autolavaggio nel Quartiere Libertà, per deposito incontrollato dei rifiuti pericolosi provenienti dall'attività imprenditoriale, con registri di 'carico e scarico' fermi per le annotazioni a febbraio scorso e non più aggiornati. Durante i controlli sarebbero emerse anche diverse irregolarità contestate: alcuni dipendenti sarebbero stati presenti senza regolare contratto di assunzione, mentre due persone straniere, sorprese al lavoro, sempre nello stesso autolavaggio, sono state denunciate perché non in regola con le norme sulla permanenza nel territorio nazionale.

Tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché sorpresi a svolgere servizio pubblico di noleggio senza autorizzazione, nelle zone dell'Aeroporto e del Porto: il codice della strada che prevede una sanzione pecuniaria da 173 euro a 694 euro e la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.

Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno effettuato, negli ultimi giorni, anche controlli su venditori ambulanti abusivi in centro città e sulle spiagge cittadine: nel corso delle operazioni sono stati effettuati 5 sequestri di merce e giocattoli privi del marchio della Comunità Europea abusivamente posti in vendita, 252 pezzi sequestrati e destinati alla confisca e distruzione. Sono stati compilati verbali da 5000 euro a due dei soggetti fermati ed identificati, mentre gli altri abusivi avrebbero abbandonato la merce al suolo e si sarebbero dileguati.

Nelle verifiche stradali effettuate durante l'ultima settimana sono stati fermati per controllo documentale 612 veicoli, da cui sono emerse 14 contestazioni per omessa revisione periodica e 4 veicoli in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa, 22 contestazioni per mancato uso della cintura di sicurezza e 7 contestazioni per uso del cellulare alla guida.