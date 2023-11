Un codice segreto per gestire le piazze dello spaccio da Bitonto a Noicattaro, in manette 19 indagati

Le indagini dei Carabinieri avrebbero consentito di documentare un’intensa attività di spaccio condotta e gestita dal clan Cipriano nella zona di Bitonto. Il gruppo malavitoso avrebbe anche tentato di aggirare l’asfissiante controllo delle Forze dell’Ordine, messo in atto dopo l’omicidio dell'84enne vittima innocente di mafia, Anna Rosa Tarantino, spostando l’attività illecita in altri Comuni, in particolare a Palo del Colle. Nell'ambito di queste investigazioni, questa mattina i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di 19 misure cautelari in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 32 accusati di appartenere ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti. All’esito dell’operazione, 19 indagati sono stati condotti in carcere.

Il provvedimento giudiziario di questa mattina scaturisce dall’indagine, denominata 'Bypass' e condotta dal 2019 al 2020 dalla Stazione Carabinieri di Bitonto mediante intercettazioni telefoniche, ambientali nonché servizi di Ocp e attività di perquisizione e sequestro, che avrebbe consentito di individuare l’esistenza di una radicata associazione per delinquere dedita al narcotraffico, operante sotto l’egida del clan Cipriano, composta da numerosi adepti e strutturata su base piramidale, con ramificazioni in diverse parti del territorio della provincia di Bari (Bitonto, Palo del Colle, Bitetto e Noicattaro).

La minuziosa indagine avrebbe permesso di portare alla luce l’esistenza e la struttura organizzativa dell’associazione: sarebbero quindi emerse le zone di competenza territoriale, i ruoli e gli assetti di potere. In particolare, sarebbe stata ricostruita una struttura organizzativa costituita da promotori, con funzione di controllo e direzione sulle varie articolazioni territoriali soggette al loro dominio, nonché da partecipi quali pusher. L'attività criminale sarebbe stata gestita anche attraverso familiari degli appartenenti al clan.

L’indagine ha portato all'arresto di 21 persone in flagranza per reati in materia di sostanze stupefacenti, ed ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per un totale di circa 18 kg: 8 di hashish/amnesia, 1,5 di cocaina, 6 di eroina e 2 di marijuana, oltre a circa 175mila euro. Nel corso dell'attività, i carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà 2 persone e segnalato alla locale Prefettura 10 assuntori di stupefacenti.

Per eludere gli ascolti delle Forze dell'Ordine, gli indagati intercettati avrebbero sistematicamente utilizzato un linguaggio criptico nel corso delle conversazioni monitorate, prestando particolare attenzione a non essere troppo chiari e "espliciti" nelle comunicazioni telefoniche. In alcune occasioni, avrebbero troncato in modo brusco la conversazione, rimandando la fine della discussione a contatti diretti.

L’utilizzo di talune parole, apparentemente prive di senso o comunque fuori contesto, avrebbero, invece fatto parte di un preciso e condiviso codice linguistico diffuso tra venditori di stupefacenti e gli acquirenti o tra membri dell’associazione. L'opera di decodificazione sarebbe stata compiuta dai carabinieri grazie alle numerose attività di riscontro messe in atto a seguito dell’ascolto delle conversazioni.

Secondo questo codice comunicativo, sarebbe stato utilizzato il ter 'provolone' per indicare un danno verificato nella gestione dello spaccio. Con la frase "allora con Barbara, non con Angela" gli intercettati avrebbero fatto riferimento all'eroina o alla cocaina. I termini "il piccolo o il grande" sarebbero stati riferiti alle quantità di stupefacente (rispettivamente dosi da 20 euro o 50 euro). La parola "valigia" avrebbe significato una panetta di hashish, mentre "maglie o lui" avrebbero indicato singole dosi. I termini "meri, birre o felpe" avrebbero indicato la marijuana. Le quantità di stupefancenti da 5 o 10 grammi, invece, sarebbero state codificate con la terminologia "una mano o due mani"

Il maxi blitz è stato compiuto dalle prime ore di questa mattina, dai Carabinieri del Comando Compagnia di Modugno, coadiuvati dai militari di reparti del Comando Provinciale di Bari e supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno nonchè da personale dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Puglia' e del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri.