"Ordinanza comunale violata", seconda sanzione per Mediaworld: "Venduti anche prodotti non consentiti dopo le 19"

Seconda sanzione per lo store Mediaworld di Santa Caterina a Bari. Dopo quella elevata ieri per gli assembramenti all'esterno del punto vendita, la Polizia locale sta notificando in queste ore una seconda multa, relativa al mancato rispetto dell'ordinanza comunale che prevede da ieri la chiusura anticipata alle 19 per i negozi, salvo quelli di generi alimentari e beni di prima necessità.

In particolare, secondo quanto rilevato dalla Polizia locale, l'esercente pur essendo esclusivamente autorizzato alla vendita di prodotti informatici e di telecomunicazioni, in realtà avrebbe consentito l'accesso a tutte le aree del negozio e di conseguenza l'acquisto indiscriminato di tutte le merci, anche quelle la cui vendita non era più consentita (come tv, elettrodomestici, prodotti musicali).