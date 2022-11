Bimba nata morta all'ospedale di Monopoli: due medici indagati per omicidio colposo

Aperta un'inchiesta dalla Procura di Bari sul caso della neonata venuta alla luce già senza vita nell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, per l'episodio avvenuto pochi giorni fa sono indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario due medici dell'equipe che hanno assistito al parto.

Si tratta di un atto dovuto dopo la denuncia dei familiari. Il 16 novembre sarà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia che potrebbe essere effettuata lo stesso giorno. La coppia che ha sporto denuncia è assistita dall'avvocato Pasquale Di Natale.