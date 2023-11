Straordinari extra durante il Covid, annullate le multe ai medici del Policlinico di Bari: "Adempimento del proprio dovere"

E' stato notificato dall'Ispettorato del Lavoro di Bari l'annullamento delle multe da 37mila euro scattate nei confronti di 3 medici del Policlinico di Bari, i quali erano stati sanzionati per troppi straordinari del personale e mancati riposi nel periodo dell'emergenza Covid. Lo riporta l'Ansa.

Il provvedimento sottolinea come "l’articolo 4 della legge 689/1981" stabilisca che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Il caso era sollevato nelle scorse settimane dal primario dal Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, che aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nei giorni successivi, invece, era stato disposto lo stop alle sanzioni, come spiegato dal Ministero del Lavoro.