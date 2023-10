Multati per troppi straordinari durante il Covid, annullate le sanzioni ai medici del Policlinico

"Annullate le sanzioni a carico dei medici del Policlinico di Bari. A seguito della richiesta di un approfondimento specifico sui fatti contestati all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, infatti, si è arrivati oggi pomeriggio alla revisione del provvedimento adottato". È questo il contenuto di una nota del ministero, riportata dall'Ansa.

"L'azione ispettiva - sottolinea il ministero - era stata avviata d'ufficio dall'Ispettorato territoriale del lavoro a seguito delle segnalazioni di un'associazione sindacale autonoma in ordine ai turni di lavoro eccessivi. Al termine degli approfondimenti richiesti, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari ha dunque disposto l'annullamento dei verbali di accertamento nell'esercizio del proprio potere di autotutela. Preso atto della condizione di eccezionalità del periodo in cui venivano accertate le violazioni del diritto al riposo, dovuta allo stato emergenziale della Pandemia da Covid 19, in base all'articolo 4 della legge 689/1981 è stata esclusa la responsabilità della violazione amministrativa accertata in quanto verificatasi in uno 'stato di necessità' del Paese".