Inchiesta a Bari sulle false certificazioni per rinnovi patente, l'Aeronautica: "Medico militare era già sospeso dal servizio"

"L’Ufficiale, sottoposto a misura cautelare per attività legate allo svolgimento di attività extraprofessionale non correlate ad attività istituzionali, era già stato precauzionalmente sospeso dal rapporto di servizio dai primi mesi del 2022". È questa la precisazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica in merito alla vicenda che vede coinvolto, a Bari, un medico Tenente Colonnello nell'inchiesta della Procura locale per presunte false visite mediche per il rinnovo di patenti.

"L’Aeronautica Militare - si legge in una nota stampa - conferma piena fiducia e collaborazione nei confronti della magistratura per far completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle Istituzioni, in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano dell’Aeronautica Militare a servizio del Paese, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva".