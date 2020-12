Mega statua di San Nicola sul lungomare, Decaro smorza le polemiche: "Il progetto non esiste, mai ricevuto proposte"

Il progetto della "mega statua di San Nicola" al porto di Bari? "Non esiste". Dopo giorni in cui in città infuria il dibattito sulla realizzazione di statua del Santo Patrono "alta 70 metri" che un'associazione avrebbe proposto di realizzare sul lungomare in zona Fiera, sulla vicenda interviene il sindaco Decaro. Il primo cittadino smorza le polemiche, spiegando che, allo stato attuale, il progetto "semplicemente non esiste".

"Se volete - scrive il sindaco in un post su Fb - possiamo parlarne sui social, possiamo fare petizioni, istituire comitati pro e contro, persino indire manifestazioni di piazza. Però vorrei far notare a tutti che questo fantomatico progetto di una mega-statua di San Nicola sul Lungomare di Bari, semplicemente, non esiste. L’amministrazione non ha ricevuto alcuna proposta di questo tipo. Ad oggi, per quanto a mia conoscenza, esiste un gruppo di persone che ha avuto un'idea. Insomma è un po' come parlare degli alieni o degli unicorni. Dunque, vi prego, se vogliamo farlo, discutiamone pure, ma almeno non litighiamo. È Natale".

(foto Fb Una statua per San Nicola)