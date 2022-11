Mentirono sulle notti in casa di Berlusconi: tre condanne a Bari per falsa testimonianza

Condannate a due anni di reclusione ciascuna per aver mentito sulle notti di sesso con l'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, risalenti al periodo tra il 2008 e il 2009. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari, Mario Mastromatteo, ha ritenuto Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone e Barbara Montereale colpevoli di falsa testimonianza per le dichiarazioni rilasciate nell'ambito del processo sul presunto giro di escort che si è concluso nei mesi scorsi con la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e 10 mesi di reclusione per Tarantini, responsabile di aver reclutato e portato alcune donne nelle residenze private di Berlusconi affinché si prostituissero. Le 3 condannate, come riporta l'Ansa, usufruiranno della sospensione della pena.

La sentenza di condanna è stata emessa nei confronti di 3 delle 4 imputate: Roberta Nigro, anch'essa ospite nelle serate a casa di Berlusconi è stata assolta insieme all'autista di Tarantini, Dino Mastromarco, perché "non potevano essere obbligati a rispondere alle domande a loro poste dalle parti in quanto dalle loro risposte poteva derivare una incolpazione ai loro danni".