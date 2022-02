Vetri rotti, porte divelte e scritte sui muri: l'ex mercato di San Pasquale in balia dei vandali

Vetri rotti, scritte sui muri esterni e porte divelte: vandali in azione nell'ex mercato di San Pasquale a Bari, per una situazione ormai di degrado sempre più evidente.

A segnalarlo, dopo un sopralluogo nell'edificio di via Amendola, il capogruppo al Comune di Bari di Fratelli d'italia, Filippo Melchiorre, la consigliera del Municipio II per Fdi, Virna Ambruosi, e il referente cittadino di Fare Verde, Nazzareno Chimienti. Il mercato, inaugurato poco più di due anni fa, è ormai abbandonato da alcuni mesi dopo la chiusura delle attività nell'edificio

"Questa struttura costata cara alla comunità barese - spiegano - ci riporta alla mente i locali del Waterfront di San Girolamo non utilizzati ancora dopo diversi anni o la stazione di Mungivacca con annesso parcheggio vandalizzato". A seguito del sopralluogo i consiglieri Melchiorre e Ambruosi inoltreranno un'interrogazione scritta al Sindaco e un ordine del giorno in Consiglio comunale e municipale "per conoscere il futuro di questa struttura affinché sia sottratta al degrado e all'oblio".