Mercato di Santo Spirito trasferito in via Udine, il Comune approva la graduatoria degli operatori

È stata approvata, dal Comune di Bari, la graduatoria provvisoria di anzianità degli operatori esercenti nel mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito, composto da 76 mercatali formalmente autorizzati, al fine di agevolare le operazioni di trasferimento del mercato stesso nella nuova sede, in fase di ultimazione, ubicata in via Udine e via Suor Maria Lucchesi a partire dal prossimo 6 Marzo.

Nei mesi scorsi, la Ripartizione Sviluppo economico ha effettuato un censimento degli operatori che ha permesso di individuare tre tipologie di posteggi: prodotti alimentari con misure posteggio 8,00 x 5,00; prodotti non alimentari con misure posteggio 8,00 x 5,00; prodotti non alimentati con misure posteggio 6,00 x 5,00, così da differenziare i settori e quantificare gli spazi necessari ad accogliere tutti gli operatori presenti.

La graduatoria, articolata su due criteri (professionalità acquisita all’interno del mercato settimanale di Santo Spirito e anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio al dettaglio su area pubblica), garantirà agli operatori, in base al loro posizionamento, il diritto di scelta della postazione da occupare nella nuova sede del mercato. Nei prossimi giorni gli operatori mercatali saranno convocati dagli uffici comunali per scegliere l’area e il posteggio assegnato.

Il trasferimento del mercato settimanale di Santo Spirito nella sede definitiva di via Udine, consentirà all’impresa titolare dei lavori di riqualificazione del lungomare di proseguire con il cantiere e avviare i lavori sulla nuova viabilità pedonale e carrabile, lato mare, orientativamente fino alla corrispondenza con il bar 'Qui si gode”'. Si procederà con la realizzazione della nuova pavimentazione, differente a seconda delle destinazioni, con il nuovo impianto di pubblica illuminazione e il posizionamento gli arredi. Contestualmente si avvieranno i lavori per la realizzazione le vasche di trattamento dell’acqua piovana.