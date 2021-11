Crollano calcinacci nel mercato di via Nicolai, donna colpita alla testa: "Struttura fatiscente, non se ne può più"

Un crollo di calcinacci dal soffitto del mercato di via Nicolai, nel quartiere Libertà di Bari, e una donna rimasta ferita: è quanto accaduto, in base al racconto di alcuni cittadini, nella struttura affollata di mercatali e clienti, sempre più fatiscente.

La testimonianza, con tanto di foto, è stata pubblicata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "Si sono staccati dei calcinacci - spiega una donna - che sono caduti in testa a mia madre che è stata portata in ospedale con l'ambulanza" per "trauma cranico e pressione alle stelle. Spero che faccia qualcosa per questo mercato" definito con scarsa manutenzione "senza regole e che fa praticamente schifo. Lo dico perché conosco bene la situazione dato che mio padre ha un box lì. Vergogna" conclude la donna