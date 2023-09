IT-Alert, arrivano i messaggi sui cellulari: primo test in Puglia per il sistema di allarme pubblico nazionale

Le notifiche, contraddistinte da un suono distintivo, sono arrivate a mezzogiorno sui cellulari dei cittadini residenti in Puglia: nessun reale allarme, ma solo una prova del sistema promosso dal Governo italiano in caso di gravi emergenze

Un lungo suono intermittente e un messaggio sui display dei cellulari: "Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza". Alle 12 di oggi, giovedì 14 settembre, si è tenuto anche in Puglia, come già avvenuto in altre regioni italiane, il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Governo italiano.

Come annunciato nei giorni scorsi, tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione hanno suonato contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche consuete.

Nulla da temere, dunque, ma solo un test. "L’invito per tutti - ha spiegato nei giorni scorsi una nota della Regione Puglia - che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è di andare sul sito it-alert.it rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento".