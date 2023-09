Ancora 24 ore a rischio pioggia nel Barese, prorogata l'allerta 'gialla': migliora da metà settimana

Ancora tempo instabile, con rischio di piogge e temporali, sulla Puglia e sul Barese. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo valido, con allerta 'gialla' per "rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali" valido dalle 20 di oggi, 25 settembre, per le successive 24 ore.

In particolare, sono previste "Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti ionici, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attivita' elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e forti raffiche di vento".

La situazione meteorologica, tuttavia, dovrebbe cambiare a partire da metà settimana, con tempo più stabile e giornate soleggiate almeno fino al weekend.

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com