Nuvole e temperature miti per Santo Stefano, sole a Capodanno: le previsioni per le Feste su Bari e provincia

Post-Natale con variabilità e qualche pioggia, Capodanno con il sole: le previsioni del tempo su Bari e provincia non saranno troppo negative, in particolare per gli ultimi giorni del 2021.

Per quanto riguarda la giornata di Natale, previsto cielo nuvoloso con qualche pioggia e temperature massime anche attorno ai 19 gradi. A Santo Stefano stessa 'storia' ma con un piccolo calo termico di 2-3 gradi. La situazione è destinata a migliorare per il 31: previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Le massime si manterranno sui 14 gradi mentre i valori minimi non dovrebbero scendere sotto i 9-10.

