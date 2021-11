Cielo variabile e qualche pioggia, il meteo su Bari e provincia. Temperature ancora miti

Sarà, a Bari e in provincia, una settimana tra cielo variabile e qualche pioggia quella che si appresta a cominciare da domani: secondo le previsioni di 3bMeteo.it, si attende una miglioramento delle giornate umide e poco soleggiate che abbiamo vissuto negli ultimi giorni. In particolare, dopo una tregua nella giornata di lunedì è previsto un nuovo peggioramento per martedì. la situazione resterà stabile nella parte centrale della settimana, per poi eggiorare nuovamente nel weekend. Le temperature massime non supereranno i 20 gradi mentre le minime toccheranno anche 13-14 gradi.

