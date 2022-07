I temporali lasciano Bari e provincia: weekend e settimana prossima con sole (e senza afa)

Temperature non troppo elevate e giornate soleggiate: sarà una settimana all'insegna del sereno, ma senza afa, su Bari e provincia. Secondo le previsioni di 3BMeteo.it, dopo un venerdì caratterizzato da piogge e temporali, ci si aspetta un week-end con sole e poche nuvole.

Le temperature, anche grazie ai vanti di maestrale, non supereranno i 28 gradi di massima, mentre le minime non scenderanno sotto i 22. La situazione sarà simile anche per gran parte della settimana prossima con cieli sereni e valori nella media del periodo. Per il ritorno del caldo, seppur graduale, bisognerà attendere il prossimo fine settimana.