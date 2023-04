Meteo, il maltempo non abbandona la provincia: la settimana si apre tra i temporali

Saranno ancora i temporali a caratterizzare, almeno all'inizio, la settimana dal 17 al 23 aprile su Bari e provincia. Le previsioni di 3bmeteo mostrano la possibilità di rovesci tra lunedì e martedì, con la situazione in miglioramento a partire dal 19 aprile e fino al week-end. Proprio nelle giornate di sabato e domenica avremo le temperature più alte della settimana, con picchi di 20 gradi. Le minime toccheranno anche i 9 gradi, già a partire da lunedì

Il meteo a Bari

A Bari domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1942m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Commento del previsore Sud Est

LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su murge, litorale adriatico meridionale e litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; su Tavoliere e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1800 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da molto mosso a mosso.

