Dopo il vento forte, i temporali: prosegue l'allerta gialla sulla Puglia

Dopo il forte vento di scirocco, anche la pioggia. Prosegue sul Barese e su tutta la Puglia l'allerta 'gialla' per le avverse condizioni meteo. Nell'ultimo avviso diramato dalla Protezione civile regionale, in particolare, sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, con quantitativi cumulati moderati. Venti da burrasca a burrasca

forte sud-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". L'allerta gialla, in particolare, sarà valida dalle 8 di domani, sabato 21 ottobre, per le successive 16 ore.

