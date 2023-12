Capodanno tra sole e nuvole, il 2024 comincia nel segno della variabilità: poi freddo e pioggia in vista

San Silvestro e Capodanno tra sole e nuvole. Per il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, passeggiate e appuntamenti all'aperto sono 'salvi' della pioggia. Il tempo variabile caratterizzerà la Puglia e il Barese per i primi giorni del 2024, per poi lasciare il posto a un probabile cambio di scenario.

Gli esperti di 3bmeteo.com prevedono "nelle prossime ore nuvolosità irregolare sulla Puglia alternata ad aperture, a tratti anche consistente ma senza precipitazioni rilevanti. La notte del Veglione trascorrerà variabile su tutta la Regione con nubi sparse ma asciutto, questo anche su Foggia, Bari, Lecce, Brindisi. Le temperature nella prossima notte si aggireranno intorno a 9-12°C", come spiega Edoardo Ferrara.

"Il Capodanno si avvierà tra sole e nubi irregolari, con qualche pioggia in arrivo tra pomeriggio e sera più probabile però sulle Murge centrali, ma sporadicamente non escluse anche su Foggiano, Barese, meno sul Salento. I giorni successivi, almeno fino al 4 gennaio compreso, trascorreranno tra sole e ancora nubi sparse di passaggio, in un contesto termico mediamente mite e ventoso per venti di Scirocco o di Libeccio, con punte anche di oltre 17-18°C sia su Foggia, che Bari, Brindisi e Lecce". Un'evoluzione della situazione è attesa per l'Epifania: "Probabile un cambiamento dal 5-6 gennaio e nei giorni successivi, con tempo a tratti più piovoso e progressivamente più freddo".

