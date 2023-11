Vento forte e temperature in calo, nuova perturbazione in arrivo sulla Puglia: weekend dal tempo instabile

Ancora una settimana dal tempo instabile sulla Puglia e sul Barese, con un weekend che sarà in gran parte caratterizzato da nuvole e possibili piogge, con vento forte e temperature in calo. Queste in sintesi le previsioni elaborate per i prossimi giorni dagli esperti di 3bmeteo.com.

"Un flusso di correnti settentrionali determinerà tempo variabile nei prossimi giorni sulla Puglia con nuvolosità in graduale aumento da mercoledì pomeriggio e qualche breve pioggia specie sull'alta Puglia, sull'Appennino e tra Murge e BAT - spiega Emi Dinopoulou meteorologa di 3bmeteo.com - A seguire, graduale miglioramento del tempo è atteso da giovedì mattino con schiarite, ma durerà poco. Da venerdì l'alta pressione si indebolisce sotto la spinta di una perturbazione che entro fine giornata raggiungerà la Regione, da Gargano verso Salento, apportando annuvolamenti compatti e piogge e rovesci diffusi, localmente forti, tra venerdì sera e sabato notte, mentre non si esclude anche qualche temporale sulle coste. Continuerà il tempo instabile anche nel corso di sabato con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi specie sull’alta Puglia, mentre da domenica tornerà il tempo stabile con ampi spazi soleggiati.

Temperature in lieve aumento nel corso di mercoledì con massime fino a 23-25°C, ma in graduale diminuzione nei prossimi giorni con massime fino a 15-18°C nel weekend. Per quanto concerne la ventilazione, noteremo un rinforzo il 17 prima dai quadranti sud-occidentali con raffiche fino a 80-90km/h tra Foggiano e Appennino, poi nella prima parte del 18 ruoteranno da NO con raffiche fino a 70-80 km/h, o localmente oltre, specie su coste e Appennino".

Per quanto riguarda nello specifico Bari, "non si esclude qualche breve pioggia debole mercoledì sera. Nuovo peggioramento è atteso tra venerdì e sabato con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci, mentre da domenica tornerà il tempo stabile con ampi spazi soleggiati. Temperature stabili o in lieve diminuzione con massime fino a 20-23°C, ma in netto calo da sabato con massime fino a 15-17°C. Venti in graduale rinforzo nel weekend da moderati a forti da O/NO con raffiche fino a 70-80 km/h".