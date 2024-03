Inizio settimana dal tempo instabile: nuvole e pioggia in arrivo sul Barese

Dopo un weekend soleggiato dal sapore tipicamente primaverile, tornano nuvole e possibili piogge sulla Puglia e sul Barese. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo variabile, tra nuvole, schiarite e l'arrivo di qualche pioggia, in particolare nella giornata di lunedì.

In particolare, per quanto riguarda la città di Bari, secondo le previsioni del sito 3bmeteo.it, a Bari domani sono attese "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1439m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso".

Per la giornata di lunedì 4 marzo, a partire dalle ore 8 e per le successive 12 ore, la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su tutta la Puglia: sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli fiino a puntualmente moderati sul resto della Regione".

"La Puglia sperimenta una tregua sul fronte maltempo con una domenica tutto sommato soleggiata e con temperature miti, massime fino a 17-18°C con punte fino a 19°C sulle province di Bari e Lecce - spiega l'esperto di 3bmeteo, Francesco Nucera - Lunedì 4 marzo invece la situazione è destinata a peggiorare per una intensa perturbazione che, dopo aver interessato le regioni del Centro Nord, raggiungerà anche quelle meridionali portando piogge e temporali. Questa perturbazione, che interesserà tutte le province della Puglia, sarà accompagnata da venti tesi dapprima dai quadranti meridionali e poi da quelli occidentali con annesso calo termico, anche di 4-5°C. Le massime saranno comprese tra 12 e 16°C. I fenomeni più intensi dovrebbero riguardare le province di Lecce e Brindisi". Tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo, invece, "le condizioni meteo volgeranno verso un parziale miglioramento stante l’allontanamento della perturbazione; ci saranno ampi spazi soleggiati ma anche la possibilità per qualche fenomeno specie su Bat, foggiano e sulle Murge. Le temperature guadagnano qualche grado nei valori massimi. Questa fase dinamica e movimentata dovrebbe proseguire anche nella seconda parte della settimana in un clima di variabilità con possibilità di altre precipitazioni irregolari alternate a periodi asciutti e soleggiati e con temperature in nuova diminuzione".

*Ultimo aggiornamento ore 14.30