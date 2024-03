Inizio settimana dal tempo instabile: nuvole e qualche pioggia in arrivo sul Barese

Dopo un weekend soleggiato dal sapore tipicamente primaverile, tornano nuvole e possibili piogge sulla Puglia e sul Barese. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo variabile, tra nuvole, schiarite e l'arrivo di qualche pioggia, in particolare nella giornata di lunedì.

In particolare, per quanto riguarda la città di Bari, secondo le previsioni del sito 3bmeteo.it, a Bari domani sono attese "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1439m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso".

Nella giornata di martedì, previsti "cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1699m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.it