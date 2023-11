Vento e pioggia in arrivo sulla Puglia: tempo instabile da metà settimana, giù le temperature

Un inizio di settimana dal tempo stabile e soleggiato sulla Puglia, ma nei prossimi giorni il quadro meteorologico sembra essere destinato a cambiare.

Come spiega Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, già nel corso di martedì "una perturbazione in discesa dal Nord Europa provocherà un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento a partire dalle province settentrionali e qualche debole pioggia in arrivo in serata sul Foggiano. Mercoledì la progressiva disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali determinerà un incremento dell’instabilità su tutta la nostra regione con piogge e rovesci sparsi in estensione a Barese, Brindisino e Leccese".

"L’ingresso di correnti più fredde da nord che spingeranno il fronte - spiega ancora il metereologo - sarà causa di un abbassamento delle temperature, con valori massimi previsti intorno a 16/18°C su coste e pianure. Giovedì tese correnti nordorientali prolungheranno le condizioni di instabilità sulla nostra regione, con piogge e rovesci che si concentreranno sulle aree centro-meridionali, permettendo invece un’attenuazione dei fenomeni su quelle settentrionali a partire dal Foggiano. Venerdì residue condizioni di instabilità si attarderanno sulla Puglia con gli ultimi fenomeni sul Salento, ma con graduali schiarite in estensione da nord".

