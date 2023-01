Nuvole, freddo e pioggia: inizio settimana dal tempo instabile, con febbraio torna il sole

Il mese di gennaio si chiude nel segno del tempo instabile. La settimana in arrivo si apre infatti ancora tra nuvole, freddo e pioggia, mentre un miglioramento è atteso da mercoledì, con il sole che dovrebbe tornare a risplendere nei primi giorni di febbraio.

"Un flusso di correnti fredde dall'Europa orientale - spiega sul sito di 3bmeteo.com il previsore Andrea Bonia - determina tempo ancora a tratti instabile sulla città di Bari con possibilità di qualche breve pioggia anche nella giornata di domenica e per l'inizio della nuova settimana. Temperature minime stabili con valori che potranno scendere fino a 5/6°C mentre le massime si attesteranno sui 10/11°C".

In particolare, per la giornata di lunedì sono previste "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1119m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso". Scenario simile nella giornata di martedì, 31 gennaio, con "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserena rapidamente dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1165m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso".

