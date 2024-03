Assaggio di primavera in Puglia, ma nel weekend torna qualche pioggia

Tra sole e temperature miti, la Puglia sperimenta in questi giorni un vero e proprio assaggio di primavera. Ma cosa si prospetta per il fine settimana?

"L’anticiclone che si è appena insediato sull’Italia - spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino - regalerà un paio di giornate primaverili in Puglia, con prevalenza di bel tempo fino a venerdì e temperature in aumento. Sono attesi nella giornata di domani valori massimi fino a 20/21°C a Foggia, 19/20°C a Bari e Lecce, 17/18°C a Brindisi".

Un possibile cambio di scenario potrebbe tuttavia arrivare nel fine settimana. "Sabato - prosegue ancora Badellino - le cose cominceranno già a cambiare. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa e diretto verso i Balcani indebolirà l'anticiclone e lambirà l’Italia, dando luogo ad un certo deterioramento del tempo anche in Puglia. La nuvolosità andrà aumentando nel corso della giornata e dal pomeriggio giungerà anche qualche debole pioggia sparsa, un po’ più frequente dapprima sul Foggiano, entro sera su Barese e Brindisino, sporadica o assente sul Leccese. Gli effetti del fronte si attarderanno fino al mattino di domenica con le ultime deboli piogge, in esaurimento dal pomeriggio e con tendenza a schiarite. Rinforzeranno moderatamente i venti da nordovest e le temperature subiranno una lieve diminuzione. Da lunedì l’anticiclone tornerà a rinforzare e il tempo si farà nuovamente stabile e soleggiato con temperature in aumento".

