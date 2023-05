Domenica tra nuvole, pioggia e vento. Inizio settimana nel segno del tempo instabile

Un maggio instabile e 'capriccioso' sul fronte meteo. Dopo un'altra domenica dal sapore più autunnale che primaverile, la nuova settimana sembra non riservare grandi miglioramenti: tra nuvole, pioggia e forte vento, l'instabilità caratterizzerà ancora la Puglia, almeno fino a mercoledì. Nel weekend, però, potrebbero tornare le precipitazioni.

Nel dettaglio, ecco le previsioni dal sito di 3bmeteo.com, elaborate dal previsore Andrea Bonina. Nel dettaglio, a Bari oggi sono attesi "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3764m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso".

Per la giornata di lunedì, 15 maggio, previsti "cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3424m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso".

La giornata di martedì sarà caratterizzata invece da "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2804m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso".