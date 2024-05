Lunedì tra nuvole e schiarite, tempo in miglioramento durante la settimana

Dopo le intense precipitazioni del weekend, la nuova settimana vedrà un miglioramento delle condizioni meteo. La giornata di lunedì, tra Bari e provincia, sarà caratterizzato da un'alternanza di nuvole e schiarite, mentre già da domani, martedì 21 maggio, il sole dovrebbe tornare a splendere.

Secondo le previsioni per la Puglia elaborate da 3bmeteo.com, da lunedì, come si legge sul sito, "la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso".