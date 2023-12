Cieli sereni e temperature in risalita: settimana prenatalizia al via con sole e tempo stabile

La settimana prenatalizia si apre nel segno del tempo stabile. Le prossime giornate, infatti, saranno caratterizzate da cieli soleggiati e temperature più miti. Merito, come spiega il previsore Andrea Bonina sul sito di 3Bmeteo, "dell'instaurarsi di un campo di alta pressione sul Mediterraneo". Le temperature "saranno in graduale aumento fino a portarsi sui 15°C a metà settimana".

Nel dettaglio, nella giornata di domani, lunedì 18 dicembre, a Bari, come si legge sul sito di 3Bmeteo, è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2969m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso". Situazione simile nella giornata di martedì, quando "la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3071m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso".

