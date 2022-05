Sole e temperature in aumento, weekend con il bel tempo nel Barese

Sarà un weekend all'insegna del bel tempo su tutta la Puglia. Per il fine settimana in arrivo le previsioni di 3bmeteo.com annunciano una rimonta dell'alta pressione, con tanto sole e temperature in aumento su tutta la regione.

"Un campo di alta pressione d’origine africana guadagnerà terreno sul bacino del Mediterraneo durante i prossimi giorni, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione almeno fino al prossimo weekend - spiega il meteorologo Gaetano Genovese - Nello specifico, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province, fatta eccezione per locali velature in transito durante le ore diurne. Durante il fine settimana, in un contesto caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, l’arrivo di aria più calda dai quadranti meridionali, favorirà un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Tra sabato e domenica i valori massimi di temperatura si spingeranno fin verso i 27°-28°C nelle zone interne, con picchi fino a 30°C nel foggiano. Qualche grado in meno lungo la costa, ma comunque intorno ai 23°-25°C".

In particolare, su Bari sono previste "condizioni meteorologiche dai connotati tardo primaverili". n"Ni prossimi giorni, complice l’arrivo dell’alta pressione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e le temperature subiranno un aumento, sia le minime che le massime. Nello specifico, durante il fine settimana, non sono esclusi picchi fino a 25°C durante le ore centrali della giornata".