Weekend dell'Epifania tra sole e qualche nuvola: ultimi giorni di tempo stabile, poi arriva la pioggia

La lunga parentesi di bel tempo che ha caratterizzato le festivit à natalizie, con tempo stabile e clima molto mite per il periodo, sembra essere destinata a concludersi tra pochi giorni. Se ancora per il weekend dell'Epifania il tempo si manterrà stabile e asciutto, lo scenario dovrebbe nettamente cambiare dalla prossima settimana.

In particolare, come spiega il metereologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu, "da inizio settimana il flusso atlantico si abbasserà gradualmente di latitudine, provocando il declino dell'Anticiclone" che ha finora dominato sull'intera Penisola.

Per quanto riguarda in particolare la Puglia, "correnti umide ed instabili raggiungeranno la regione, favorendo il ritorno delle piogge. Giovedì 5 gennaio caratterizzato da tempo stabile, seppur spesso nuvoloso per nubi medio-basse su Barese, Brindisino, Leccese e Tarantino; maggiori schiarite sul Foggiano. Temperature massime entro 15-17°C. Segue un'Epifania ancora stabile e asciutta, ma con nuvolosità irregolare diffusa su buona parte del territorio; foschie e nubi basse nelle ore più fredde su Foggiano, Brindisino e Salento. Temperature massime senza grandi variazioni. Weekend stabile tra sole e nubi irregolari, con locali foschie o nebbie tra notte e mattino di nuovo sul Foggiano ed entroterra barese. Molto probabile un diffuso peggioramento da lunedì 9 gennaio, con il ritorno delle piogge su gran parte della Regione e venti in rinforzo da Sud".