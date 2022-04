Sole e temperature fino a 24 gradi, ma per la Domenica delle Palme la primavera va in 'pausa': pioggia e venti di tramontana

Le previsioni per il weekend in Puglia: bel tempo per la giornata di sabato, ma domenica un veloce fronte freddo attraversa la Puglia, portando tempo instabile e massime non oltre i 16 gradi