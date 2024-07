Tempo instabile sulla Puglia: possibili temporali anche sul Barese, allerta 'gialla' della Protezione civile

Caldo intenso e sole lasciano il posto a un lunedì dal tempo più variabile. Si apre così la settimana sulla Puglia e sul Barese.

La Protezione civile regionale ha emesso per le prossime ore un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalle 12 di oggi per le prossime 12 ore: sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli". E' stata quindi diramata un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione.

