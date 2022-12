Prosegue l'ondata di maltempo su Bari e provincia: settimana tra piogge e rovesci

Prosegue l'ondata di maltempo che da qualche giorno sta colpendo Bari e provincia. Anche per l'inizio della prossima settimana, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it, si prevedono piogge costanti, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì.

La situazione è destinata a restare particolarmente uggiora anche per la parte centrale della settimana, con qualche miglioramento verso il weekend. Le temperature, in ogni caso, non caleranno bruscamente, restando attorno ai 15 gradi di massima e circa 10 di minima. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it.