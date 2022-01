Fine gennaio con sole e venti freddi: le previsioni del tempo per Bari e provincia

Tanto freddo ma, per i prossimi giorni, niente pioggia su Bari e provincia: è quanto affermano li esperti di 3bMeteo per le previsioni riguardanti fine gennaio nel capoluogo pugliese. Domani ci attende un'altra giornata di sole, con temperature massime sui 10 gradi e minime notturne a 4. Stesso copione anche per i primi 2 giorni della prossima settimana, caratterizzati da forti venti di tramontana e massime attorno ai 9 gradi.

La situazione peggiorerà nel prossimo weekend quando anche Bari sarà interessata da piogge e precipitazioni, alternate a schiarite.