In arrivo una nuova ondata di caldo su Bari e provincia: settimana con 38 gradi di massime e nottate afose

Dopo diversi giorni di tregua è attesa in Puglia un'ondata di alta pressione che porterà giornate torride e con temperature elevate

Torna il caldo su Bari e provincia, a cominciare dall'inizio della prossima settimana. Dopo diversi giorni di tregua è in arrivo un'ondata di alta pressione che porterà giornate afose e con temperature piuttosto elevate. Da domani, infatti, è previsto un rialzo dei valori massimi con punte di 38 gradi nella giornata di lunedì. Le minime della notte saranno abbastanza elevate con 28 gradi previsti per martedì. La situazione resterà costantemente torrida per tutta la prossima settimana.

Le previsioni di 3BMeteo.it