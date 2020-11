Pioggia e temperature in calo, in arrivo primo 'assaggio d'inverno' anche sulla Puglia

L'inverno bussa alle porte dell'Italia, e un 'primo assaggio' della stagione fredda dovrebbe raggiungere in questi giorni anche la Puglia. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com è attesa "una fase di maltempo - spiega il metereologo Edoardo Ferrara - che riguarderà essenzialmente il Centrosud con piogge e temporali anche di forte intensità". "Forti temporali potranno interessare anche le coste tirreniche specie tra Lazio e Campania, nonché il medio versante adriatico e successivamente pure Basilicata e Puglia"

Il commento del previsore sulle previsioni meteo a Bari

Per quanto riguarda in particolare Bari, queste le previsioni a cura di Alex Guarini per 3b Meteo: "Settimana dinamica sul Barese con la formazione di una circolazione instabile che risulterà più attiva martedì con piogge e acquazzoni. Variabilità nei giorni successivi ma senza fenomeni degni di nota. Venti in rinforzo inizialmente di Scirocco in rotazione a Maestrale martedì, da NE mercoledì con mare tendente a mosso. Temperature in diminuzione da martedì con raffreddamento più evidente da giovedì prossimo".