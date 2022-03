Temperature in calo, neve e meteo instabile nel week-end in Puglia: "Effetto delle correnti gelide in arrivo dalla Russia"

Temperature in calo nel week-end in tutta la Puglia. A causare il peggioramento della situazione climatica, come riportato dalle previsioni di 3bmeteo.com, sono le correnti di freddo in arrivo dalla Russia, che porteranno a una generale instabilità. "Sarà un weekend meteorologicamente molto dinamico - spiegano i meteorologi - tra spazi assolati e nubi irregolari, che potranno essere associati a improvvisi rovesci e temporali, anche accompagnati da puntuali grandinate". Tra sabato pomeriggio e la giornata di domenica potremmo trovare neve già ai 300 - 400m nelle aree interne con coinvolgimento dei comuni collinari e montani a ridosso del Subappennino dauno, del Gargano e delle Murge. Temperature in calo, massime generalmente comprese tra 9°C e 12°C sulla costa, più freddo nell’interno.

La situazione nel Barese

Su Bari un nuovo impulso freddo porterà tempo invernale nel weekend. Tra sabato e domenica è atteso un peggioramento con piogge, anche a carattere di rovescio e temporalesco e nevicate fino a 400-500m sull'alta Murgia. Non mancheranno degli spazi assolati, specie domenica pomeriggio. Ventoso da Nord-Ovest domenica. Temperature in calo, generalmente comprese tra 5 e 10°C.

Aggiornamenti e maggiori informazioni sul sito di 3bmeteo