Peggioramento meteo su Bari e provincia: da giovedì piogge e calo termico per la prima vera ondata autunnale

Maltempo in arrivo su Bari e provincia, per la prima vera ondata 'fresca' d'autunno in Puglia. E' quanto prevede 3bmeteo.com secondo l'analisi valida per i prossimi giorni: "Le condizioni meteo sul capoluogo pugliese - afferma Federico Brescia di 3bmeteo.com - sono previste in peggioramento a causa dell’approfondimento di un vortice depressionario sull’Italia meridionale. Mercoledì ci attendiamo una giornata stabile con qualche nube medio-alta e ampi spazi soleggiati".

"Da giovedì - prosegue - aumenterà l’instabilità con rovesci sparsi alternati a pause asciutte. Instabilità che dominerà la scena per tutto il weekend, quando, oltre ad avere ancora uno scenario caratterizzato da piogge, rovesci e schiarite, rinforzerà la ventilazione dai quadranti settentrionali portando un brusco calo termico. Da venerdì le temperature caleranno di circa 7-10°C con le massime che difficilmente supereranno i 20°C". Tutte le previsioni su Bari e provincia sono disponibili su 3bmeteo.com