Meteo, settimana di bel tempo nel Barese: torna il caldo, si sfiorano i 30 gradi

Dopo la 'tregua' al caldo di inizio giugno, un clima totalmente estivo torna a invadere Bari e provincia. Come mostrano le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, nella settimana dal 13 al 19 giugno, la colonnina di mercurio tornerà ad avvicinarsi ai 30 gradi (il 16 giugno si raggiungeranno i 29 gradi di massima), accompagnati da un meteo prevalentemente sereno anche nel week-end.

Le minime si attestano invece intorno ai 20 gradi, con venerdì 18 giugno previsto come giorno più freddo della settimana, quando le temperature arriveranno a 18 gradi. In calo anche i venti, con mari generalmente poco mossi per tutta la settimana.

Il Meteo a Bari e le temperature

A Bari domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3955m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': L'anticiclone nord africano rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; qualche annuvolamento in più nel pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in ulteriore lieve rialzo.

Tutte le previsioni aggiornate sul sito di 3bmeteo.