Le previsioni del tempo su Bari e provincia: condizioni variabili per il weekend, massime fino a 23°

Tempo instabile e non troppo caldo su Bari e provincia nel weekend: è quanto prevede 3BMeteo.com per i prossimi giorni. L’anticiclone afro-mediterraneo, spiega l'esperto Lorenzo Badellino, "cercherà nei prossimi giorni di guadagnare terreno verso nord risalendo lo Stivale, ma la sua espansione non sarà abbastanza decisa da impedire la permanenza di un flusso di correnti umide sudoccidentali, al cui interno scorreranno ad intermittenza impulsi instabili che riusciranno a

coinvolgere anche la Puglia. Ce ne accorgeremo già a partire da sabato, quando le schiarite del mattino lasceranno posto ad una certa variabilità dal pomeriggio sulle aree settentrionali della Puglia, con formazione di qualche pioggia che dal Foggiano si spingerà entro sera fino alla provincia di Bari".

Le temperature subiranno un lieve calo rispetto a venerdì e nel pomeriggio sono attese massime fino a 22/23°C a Bari. Domenica la giornata comincerà soleggiata, ma dal Tirreno giungerà un fronte nuvoloso che con il passare delle ore determinerà un aumento dell’instabilità, con passaggio di piogge e temporali localmente forti sulle aree interne appenniniche e un certo calo delle temperature. Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, tanto che già in serata torneranno ampie schiarite .Condizioni più stabili sono attese dall’inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento.

