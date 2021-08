Caldo senza tregua, prima domenica d'agosto tra cieli velati e temperature roventi: domani lieve flessione

E' ancora una domenica segnata dal caldo africano per Bari e per la Puglia. Tra cieli velati e temperature bollenti, la nostra città si conferma da 'bollino rosso', come previsto dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Nei prossimi giorni, però, potrebbe arrivare una lieve flessione delle temperature. Vediamo le previsioni riportate da 3meteo.com.

Il commento del previsore Alex Guarini dal sito di 3bmeteo.com - Oggi, domenica 1 agosto, "prosegue senza tregua l'intensa ondata di calore sulla Puglia sotto l'egida dell'anticiclone subtropicale. A Bari contesto molto caldo con l'ingresso di torride correnti dal Nord Africa: le temperature massime potranno attestarsi fin verso i 37-40°C anche a ridosso della costa adriatica, specie laddove verrà meno l'azione mitigante delle brezze marine. Il caldo africano, associato a cieli a tratti velati e dal tipico aspetto lattiginoso, si protrarrà probabilmente fino ai primi giorni di agosto".

Domani, a Bari, sono previsti "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4467m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso". Le previsioni nel settore climatico Terra di Bari riportano per domani, lunedì 2 agosto "condizioni meteo stazionarie tra Puglia, Basilicata e Molise con sole alternato a qualche velatura. Temperature in lieve flessione lungo la fascia adriatica, picchi ancora di 36/38°C su tavoliere, Materano, tarantino e Salento occidentale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mare poco mosso".

Il commento del previsore Puglia - Caldo all'apice, in settimana qualche nube in transito e clima meno rovente - Il deciso rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo rinnova una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso su Puglia, Basilicata e Molise. Il picco del caldo sarà raggiunto ad inizio agosta con punte sino a 41-42°C sul Foggiano, oltre i 37-39°C su Collina Materana e alto Bradano e al di sopra dei 34-36°C anche lungo la fascia adriatica. Afa molto accentuata lungo le coste interessate dalle brezze e nei grandi centri urbani, specie tra la sera e la notte. Da martedì e ancor più mercoledì è atteso in lieve calo con nubi alte di passaggio e il rischio di qualche isolato fenomeno tra Molise, alta Puglia e nord Lucania.